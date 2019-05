Ajax - Tottenham: LES INFORMATIONS CLÉ DU MATCH

Compétition / Journée: demi-finales de la Ligue Des Champions - Match Retour Date / heure: Mercredi, 8 Mai 2019, 22h00 Heure de La Mecque Direct Streaming : beIN SPORTS Connect Chaines TV : beIN SPORTS 14 HD (en francais) Lieu et Stade: Johan Cruijff Arena, Amsterdam (HOL) Arbitre: Felix Brych (GER)

Quand et où se joue-t-il Ajax-Tottenham?

Le match entre l'Ajax et Tottenham aura lieu le mercredi 8 mai à 22h00 à la Johan Cruijff Arena à Amsterdam. Le match aller, disputé au stade Tottenham Hotspur, s'est terminé sur une victoire de 0 à 1 pour le club néerlandais grâce à un but marqué par Donny van de Beek. À gagner, il y a une place en finale le 1er juin au Wanda Metropolitano contre le vainqueur de Liverpool-Barcelone

Où puis-je regarder Ajax-Tottenham?

Le match Ajax vs Tottenham sera retransmis en direct et exclusivement sur beIN SPORTS HD14 par satellite et sur beIN CONNECT

Combien de précédents y a-t-il eu entre les deux équipes?

Il n'y a que trois matches entre ces deux équipes européennes. Un seul d'entre eux a été joué en Ligue des champions, c'est évidemment la course gagnée par l'Ajax au match aller. Les deux autres précédents, cependant, remontent au premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe 1981/1982. Tottenham s'est qualifié pour le tour suivant grâce à une victoire de 3-1 à Amsterdam et à une victoire de 3-0 à Londres. L'Ajax n'a pas de tradition positive face aux équipes anglaises de la Ligue des champions, n'ayant remporté que deux défis sur six. En effet, avant de s'imposer à Tottenham au match aller, le club néerlandais n'avait plus gagné contre une Anglaise depuis octobre 2012 (3-1 contre Manchester City). Sur la route, trois matchs nuls ont eu lieu en autant de matches: deux contre Arsenal et un contre Manchester City. Les deux derniers matches de Tottenham aux Pays-Bas se sont soldés par un match nul, un résultat qui conduirait à l'élimination de l'équipe de Pochettino. De plus, à partir de 2018, les Spurs n'ont remporté qu'un seul match à l'extérieur en six matchs (0-1 à Dortmund contre Borussia lors du match aller des seizièmes de finale de cette édition), pour le reste 3 nuls et 2 disputés. défaites.