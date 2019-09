Valverde attendra le dernier moment pour aligner Messi

Revenu de blessure, Leo Messi est physiquement apte à jouer mardi soir en Ligue des champions à Dortmund, mais son entraîneur Ernesto Valverde attendra le dernier moment pour décider ou non de le titulariser.

Principaux points des conférences de presse du Borussia Dortmund et du FC Barcelone:

. Messi, jouera, jouera pas?

Ernesto Valverde (entraîneur de Barcelone): "On décidera demain (mardi), depuis une semaine on ne savait pas exactement s'il allait pouvoir jouer ou non. Il s'est entraîné deux trois fois, il a fait bonne impression, on verra simplement comment ça évolue et s'il peut être aligné ou pas."

Lucien Favre (entraîneur de Dortmund): "Avec ou sans Messi, n'est pas si différent. Ils jouent toujours en 4-3-3. Contre Valence ils ont très bien joué, avec Ansu Fati, un jeune joueur de 16 ans, et avec Griezmann."

Marco Reus (capitaine de Dortmund): "Je me réjouirais s'il jouait contre nous. On sait qu'ils sont plus forts avec lui, c'est le meilleur joueur du monde et il fait des choses que presque personne d'autre n'est capable de faire. Mais je trouve important de nous concentrer sur notre propre performance, sans parler toujours de lui. Nous jouons à domicile, nous avons une bonne équipe et nous voulons faire notre match."

. Les clés du match

Valverde: "Nous jouons contre un adversaire qui a remporté la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern. Il vont nous mener la vie dure demain, c'est clair, mais ce sera une bonne façon de voir où nous en sommes. Ils ont un public formidable, et de très bons joueurs, Reus, Alcacer, Sancho. Ce qui fait leur force, c'est l'alchimie entre ce public et les joueurs."

Marc-André ter Stegen (gardien de Barcelone): "Ces derniers temps nous avons encaissé beaucoup de buts, il faut accepter la situation telle qu'elle est et nous améliorer. Nous avons une équipe taillée pour beaucoup de succès cette saison, mais nous devons continuer à travailler."

Lucien Favre : "Nous devons être présents pendant 90, ou 95 minutes et rester très, très concentrés. Bien sûr nous allons essayer de jouer vers l'avant et d'être audacieux, mais nous allons aussi chercher à bien défendre, ce sera très important. Nous devons être prêts à toutes les situations. Ils sont également forts en contre (...) J'avais eu avant le tirage au sort le pressentiment que nous allions jouer contre eux. En 1991, j'ai fait un stage de deux semaines au FC Barcelone, avec Johan Cruyff à l'époque, et ce séjour m'a inspiré, évidemment.

. Alcacer, ancien de Barcelone aujourd'hui à Dortmund

Valverde: "C'est un très grand joueur on le sait, également en sélection, ici il a plus de temps de jeu et il réussit très bien. Nous le connaissons bien, et c'est peut-être un petit avantage pour nous".

Marc-André ter Stegen (Gardien de Barcelone): "Non, Paco n'a pas changé. C'est son niveau. Il est parti à Dortmund pour avoir du temps de jeu et c'était très bonne décision pour lui, le transfert parfait. Il est phénoménal et on voit bien ses buts et ses passes décisives. Je lui souhaite de continuer comme il est en ce moment, avec une pause demain contre nous (sourire)."

Reus: "Je parle quelquefois avec Paco, il est le calme incarné. Il se réjouit évidemment de ce match, parce que malgré son manque de temps de jeu, il a vécu deux bonnes années à Barcelone. C'est un joueur très important pour nous, très intelligent".