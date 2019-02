Mbappé: "Il faut arrêter d'avoir peur" en Coupe d'Europe

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, auteur d'un but), au micro de RMC sport.

"On est content et on n'est qu'à la mi-temps, donc, on va continuer à bien se préparer, parce que je pense que dans les vingt dernières minutes, on avait un petit creux physique. On va se préparer pendant trois semaines et être prêts pour le match retour et assurer la qualif".

"C'est vrai que c'était un système vraiment nouveau, on n'avait pas l'habitude, il y avait beaucoup de milieux de terrain, pas d'attaquant alors que d'habitude, on joue avec beaucoup d'offensifs. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions parce qu'on savait qu'ils voulaient augmenter le rythme et surtout marquer un but à domicile. Il (entraîneur) m'a dit que ce serait différent de l'habitude, que peut-être j'allais toucher beaucoup moins de ballons que d'habitude, car j'étais le seul joueur qui pouvait apporter de la profondeur. J'apprends à ce poste, je marque un but, on gagne deux zéro, donc c'est bien".

"Je vais me préparer pour en mettre un autre au retour. Les gens doivent arrêter d'avoir peur, le foot ça se joue sur un terrain. Bien sûr Neymar est ultra important, Cavani est fondamental mais, le foot ça se joue sur un terrain et on l'a montré aujourd'hui. Il faut que les gens nous soutiennent parce que nous, on va soutenir Lyon aussi la semaine prochaine. Il faut que le football français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon."