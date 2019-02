Manchester United - Paris Saint-Germain: Les déclarations d'après-match

"Une soirée magique" pour Al-Khelaïfi

"On est très heureux, fiers de l'équipe, du coach, des supporters'est une soirée magique, c'est parfait, ce n'était pas facile avec les blessures (Neymar, Cavani) mais on a les grands joueurs, une grande équipe, le match est parfait ce soir. On a du caractère, car ce n'est pas facile de jouer ici, Man United est la meilleure équipe du monde. Mais au niveau du moral, on était au top. On a joué 90 minutes, il y a une 2e mi-temps chez nous. Il ne faut pas penser que le match est gagné. Il faut gagner chez nous le 6 mars."



Tuchel: "On a grandi dans ce match, on a fait le pas d'après"

"On a joué avec le bon mix. Tout le monde a travaillé pour boucher les espaces. On est aussi resté cool avec le ballon. On a utilisé nos ailiers pour donner du rythme. En première mi-temps, on a perdu trop de ballons, car on a cherché la solution trop vite, on a forcé les choses. Mais nous avons joué avec une bonne structure, un bon état d'esprit. En deuxième période, on a plus contrôlé le match, c'est difficile de le faire ici, mais on a gagné. On a gardé la même tactique en seconde période, mais les joueurs ont pris confiance. (...) Si nous sommes capables de gagner ici, Manchester United est capable de gagner chez nous. C'est 2-0, mais c'est la mi-temps. Jamais une équipe n'a gagné à la mi-temps. (...) On a grandi dans ce match, on a fait le pas d'après, en défendant comme ça. On n'a pas laissé beaucoup d'actions. C'est un bel accomplissement de notre part."