Ligue des champions: Pochettino "optimiste" malgré les absences

Mauricio Pochettino s'est dit "optimiste" malgré les blessures qui touchent Tottenham avant d'affronter l'Ajax Amsterdam mardi en demi-finale aller de Ligue des champions, croyant son équipe capable de s'imposer "peu importe avec qui sur le terrain".

. Sur l'Ajax

Lucas Moura (attaquant de Tottenham): "J'ai regardé les matches contre la Juventus. C'est une très bonne équipe, très jeune, très rapide. Ils vont être dangereux. Il va falloir être solide derrière, rester agressif et mettre de l'intensité."

Pochettino: "Si on arrive en demi-finale, c'est qu'on a des joueurs incroyables. Ils ont terminé la phase de groupes invaincus, avec pourtant le Bayern Munich dans leur groupe. Ils ont battu le Real Madrid et la Juventus, ça dit tout sur la qualité de l'Ajax. Les joueurs et le manager méritent tout le crédit qu'ils reçoivent. C'est un peu comme nous, personne ne croyait qu'on pouvait arriver là."

. Le plus gros match ?

Moura: "Oui je peux dire ça. D'autant plus que c'est ma première demi-finale de Ligue des champions. Je dois croire en moi et donner le meilleur. C'est un rêve pour moi d'être là. J'en rêvais quand j'étais gamin. Mais ce n'est pas suffisant, maintenant on veut aller en finale. (...) Quand on a ce (nouveau) stade, on a besoin de gagner des trophées, d'écrire l'histoire. Nous avons montré (à Manchester) que nous avions un bon esprit d'équipe. Nous avons toujours cru en notre qualification."

Pochettino: "Si on me demande d'emmener le club à un autre niveau, ce n'est pas pour gagner une Coupe d'Angleterre ou une Coupe de la Ligue. C'est pour être un vrai prétendant à la victoire en Premier League ou en Ligue des champions. Si on gagne la Coupe d'Angleterre ou la Coupe de la Ligue, c'est super, mais cela ne nous propulse pas à un autre niveau. Mais bien sûr, je veux gagner des trophées."

. Tottenham favori?

Moura: "Quand on joue contre une équipe qu'on ne connait pas, car elle joue à l'étranger, c'est très difficile. Ce sera donc intéressant. Il faudra être malin car on a deux matches (pour se qualifier). Si on met l'intensité, on peut gagner. (...) Sur le terrain, il faut montrer que nous sommes favoris."

Pochettino: "C'est une grande opportunité de jouer une demi-finale. C'est la première fois de notre histoire. Il faut montrer du respect pour l'adversaire, ça va être vraiment dur. (...) Il va nous manquer des joueurs, mais l'important c'est de penser que l'on peut arriver à quelque chose en équipe. C'est très difficile à créer et on travaille beaucoup à le développer. Je suis optimiste, on peut gagner le match."

. Sur la suspension de Son Heung-min

Moura: "Il est très important pour nous, il va nous manquer. Mais on a des joueurs pour faire le job. On est prêt. Il sera de retour pour le second match."

Pochettino: "Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est que nous sommes une équipe. Nous resterons une équipe et nous allons marqué des buts. Toute la saison, en Ligue des champions, on a rivalisé, peu importe avec qui sur le terrain. C'est le sentiment que nous avons et c'est important de penser comme ça. Cela ne fait aucun doute que des joueurs comme Harry Kane vont nous manquer, cela nous enlève des options. Mais, on doit trouver des solutions."

. Sur l'excitation

Pochettino: "La chance de jouer une demi-finale, ce n'est pas arrivé souvent. On doit être prêt. C'est impossible de ne pas être excité à l'idée de la jouer. Je veux découvrir ces émotions car je n'ai jamais été en demi-finale de la Ligue des champions. (...) Je vis mon rêve de jouer cette demi-finale avec Tottenham."

Propos recueillis en conférence de presse.