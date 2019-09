Le (très coloré) nouveau ballon de la Ligue des champions

L’occasion de découvrir le nouveau ballon, très coloré, de la compétition, créé par Adidas. Un ballon "inspiré par la passion partagée par les joueurs et les fans partout dans le monde", annonce l’UEFA, avec "un mélange de bleu, d’orange et de jaune fluorescent" qui "constitue la palette de couleurs du ballon de cette année. Les célèbres étoiles sont maintenant plus grandes en taille avec de solides contours noirs et blancs."

The journey to Istanbul begins.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2019/20 season.#DareToCreate pic.twitter.com/5QOSnqaFBQ — adidas Football (@adidasfootball) September 17, 2019