Le Real Madrid avec seulement trois milieux à Paris

Si le PSG sera privé d’une grande partie de son secteur offensif mercredi soir face au Real Madrid lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions, puisque Neymar est suspendu et que Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont blessés, le Real Madrid compte aussi de nombreux absents.

Alors que Sergio Ramos et Nacho sont suspendus, et que Luka Modric et Marcelo sont blessés, le club merengue se déplace à Paris avec seulement… trois milieux de terrain ! Toni Kroos, Casemiro et James Rodriguez seront ainsi chargés d’animer l’entrejeu au Parc des Princes.