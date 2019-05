La force de la Juventus et l'assurance de Cristiano Ronaldo contre l'insouciance et le talent pur des jeunes de l'Ajax Amsterdam: l'aller (1-1) a été superbe et le duel reste passionnant et incertain avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes mardi (21h00) à Turin.

Moins d'une semaine après la première manche aux Pays-Bas, les souvenirs sont frais et ce sont avant tout ceux d'une formidable équipe de l'Ajax, d'une bande de gamins qui n'ont peur d'absolument rien, ni du statut de ceux d'en face, ni de l'altitude de ces matches à enjeu et surtout pas de jouer, sans cesse et toujours vers l'avant.

Cette folle impression, l'Ajax l'avait déjà laissée, plus fortement encore, lors de la démonstration infligée au Real Madrid (4-1) à Santiago Bernabeu au tour précédent.

C'était un match retour, déjà, et De Ligt, De Jong - incertain mardi -, Tadic et les autres avaient brutalement inversé la tendance après un résultat négatif aux Pays-Bas (2-1).

La Juventus, qui rêve d'un triomphe en Ligue des Champions qui lui échappe depuis 1996 et un succès en finale contre... l'Ajax, est donc prévenue de tout et n'a aucune garantie.

Après le match aller, le quotidien sportif italien Corriere dello Sport avait d'ailleurs résumé d'un titre malin l'équilibre des forces: "1-1 pour la Juve".

Oui, la Juve est favorite, parce qu'elle a Ronaldo, que son effectif est plus riche et plus expérimenté, ou parce que l'Ajax n'a plus figuré dans un dernier carré de C1 depuis 1997.

Mais la Vielle Dame n'a pas été la meilleure équipe aux Pays-Bas et elle n'a pas de marge. Simplement, elle cède moins facilement que le fragile Real de Santiago Solari, noyé dans le pressing et le jeu collectif des Néerlandais en 8e de finale, et elle n'a pas son pareil pour survivre en apnée.



L'option Kean



Surtout, elle a l'arme fatale, Cristiano Ronaldo, ses 125 buts en Ligue des Champions, dont 24 en 21 matches de quarts de finale, et un autre souvenir tout frais, celui de son extraordinaire triplé contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale retour (0-2; 3-0).

Ce soir-là, la Juventus a montré qu'elle avait tout pour aller au bout en Ligue des champions, la solidité défensive, les idées d'un entraîneur parmi les meilleurs du monde, de vrais atouts sur le banc et l'inestimable bonus Ronaldo.

Tout cela reste valable un mois plus tard, notamment l'impact du Portugais, auteur du but turinois à l'aller à peine 15 jours après une blessure à la cuisse droite qui a fait trembler le Piémont.

Sur les 12 dernières saisons, le quintuple Ballon d'Or est toujours allé en demi-finale de la Ligue des champions, sauf en 2009-10, et il n'a jamais été éliminé en quarts.

Son bilan avait été analysé avec un peu de perplexité après la phase de poules, conclue avec un seul but. Depuis, il en a mis quatre en trois matches.

Désormais, chaque but inscrit et chaque tour passé justifie pour le club du président Andrea Agnelli l'investissement énorme consenti pour attirer Ronaldo qui, logiquement, coûte aujourd'hui plus qu'il ne rapporte, du moins financièrement.

Mardi au Juventus Stadium, l'ancien du Real sera encore le principal atout turinois et la principale menace pour les Néerlandais. Mais à ses côtés, Allegri pourrait choisir de remplacer Mandzukic par Kean, en état de grâce actuellement.

Encore buteur samedi face à la Spal (défaite 2-1), l'avant-centre de 19 ans, vient d'inscrire huit buts en moins de deux mois, entre son club et l'équipe nationale. Jeune, talentueux, efficace et qui n'a peur de rien: Kean pourrait être un joueur de l'Ajax, qui a d'ailleurs essayé de le recruter cet hiver.