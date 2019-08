C3: Helsinki tenu en échec à Riga 1-1

Résultats du 3e tour préliminaire aller

Mardi:

Ararat-Armenia (ARM) - FC Saburtalo (GEO) 1-2

Riga FC (LAT) - HJK Helsinki (FIN) 1-1

Sutjeska (MNE) - Linfield (NIR) 1-2

Mercredi:

Slovan Bratislava (SVK) - Dundalk (IRL)

Jeudi:

Spartak Trnava (SVK) - Strasbourg (FRA)

Ludogorets (BUL) - The New Saints (WAL)

Astana (KAZ) - La Valette (MLT)

Sheriff Tiraspol (MDA) - AIK (SWE)

Norrköping (SWE) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Torino (ITA) - Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Austria Vienne (AUT) - Apollon Limassol (CYP)

Feyenoord (NED) - Dinamo Tbilisi (GEO)

Brøndby (DEN) - Braga (POR)

Molde (NOR) - Aris Thessalonique (GRE)

Steaua Bucarest (ROU) - Mladá Boleslav (CZE)

Pyunik (ARM) - Wolverhampton (ENG)

Midtjylland (DEN) - Glasgow Rangers (SCO)

Mariupol (UKR) - AZ Alkmaar (NED)

AEK Larnaca (CYP) - La Gantoise (BEL)

Legia Varsovie (POL) - Atromitos (GRE)

Haugesund (NOR) - Bâle (SUI)

Rijeka (CRO) - Aberdeen (SCO)

Ventspils (LVA) - Vitoria Guimaraes (POR)

Vaduz (LIE) - Eintracht Francfort (GER)

Partizan Belgrade (SRB) - Malatyaspor (TUR)

Malmö (SWE) - Zrinjski (BIH)

CSKA Sofia (BUL) - Zorya Luhansk (UKR)

Neftçi (AZE) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Lucerne (SUI) - Espanyol Barcelone (ESP)

Universitatea Craiova (ROU) - AEK Athènes (GRE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Suduva Mariampolé (LTU)

Sarajevo (BIH) - BATE Borisov (BLR)

Dudelange (LUX) - Nomme Kalju (EST)

Royal Antwerp (BEL) - Viktoria Plzen (CZE)

Thun (SUI) - Spartak Moscou (RUS)

Sparta Prague (CZE) - Trabzonspor (TUR)