C1: une centaine de supporters lillois arrêtés à Amsterdam (police)

"Une centaine de supporters de Lille arrêtés pour perturbation de l'ordre public, tirs de feux d'artifice et violences", a déclaré la police amstellodamoise sur Twitter, précisant qu'une enquête avait été ouverte.

L'Ajax Amsterdam reçoit Lille mardi à 21h00 pour le compte de la 1re journée de Ligue des Champions, une compétition que les Lillois retrouvent après sept ans d'absence.

Les supporters lillois ont été arrêtés près d'une station de métro dans le sud-est d'Amsterdam. L'un d'eux a été blessé, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

Certains des supporters arrêtés marchaient sur les voies du métro, selon la télévision locale AT5.

Selon un porte-parole cité par l'agence de presse néerlandaise ANP, les supporters "ont été emmenés dans deux bus vers des cellules. Les stations de métro Strandvliet et Duivendrecht ont été évacuées pendant un certain temps et le trafic arrêté. Le trafic a repris depuis".