C1: Le tenant Liverpool qualifié, comme le Napoli d'Ancelotti

Les "Reds" ont fait craquer les Autrichiens, reversés en Ligue Europa, en seconde période par Naby Keïta (57e), un ancien de Salzbourg, et Mohamed Salah (58e).

La première place du groupe E confère aux hommes de Jürgen Klopp l'avantage de jouer chez eux à Anfiled le match retour des huitièmes de finale, face à un adversaire peut-être moins relevé que s'ils avaient terminé à la deuxième place.

Cette dernière est la propriété du Napoli de Carlo Ancelotti, entraîneur sous pression après une série de mauvais résultats. A domicile, les Italiens ont assuré l'essentiel avant la pause grâce à un triplé de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik (3e, 26e, 38e sur penalty), avant d'enfoncer le clou par le Belge Dries Mertens (74e) sur penalty.

En soirée, d'autres duels directs ou indirects auront lieu pour arracher les derniers billets qualificatifs pour la lucrative phase à élimination directe de la C1.

Lyon voudra rejoindre Leipzig, son hôte du soir, au second tour. Mais Benfica et le Zenit Saint-Pétersbourg, adversaires à Lisbonne, ont aussi une carte à jouer dans ce Groupe G.

Dans le Groupe F, il y aura forcément un déçu entre l'Inter Milan et Dortmund. Les Italiens affrontent le FC Barcelone, déjà qualifié et assuré d'être premier, tandis que les Allemands vont ferrailler contre le Slavia Prague, déjà éliminé.

Entre l'Ajax Amsterdam, Valence et Chelsea, rien n'est joué dans le Groupe H. Le duel Ajax-Valence à Amsterdam peut faire un malheureux, tandis que dans le même temps Chelsea aura l'avantage d'affronter la lanterne rouge Lille à domicile.