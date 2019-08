C1: l'Ajax Amsterdam, dernier demi-finaliste, à un match des barrages

L'Ajax Amsterdam, éliminé dans le dernier carré de la Ligue des champions en mai par Tottenham, reçoit le PAOK Salonique mardi (20h30) en match retour du troisième tour préliminaire, pour se hisser en barrages d'accession à la C1.

Les Néerlandais, qui ont perdu plusieurs cadres de l'équipe lors du mercato, dont Frenkie de Jong (à Barcelone) et Matthijs de Ligt (à la Juventus Turin), devront s'employer après le match nul 2-2 concédé à l'aller en Grèce.

Dans les autres affiches de la soirée, notons les matches Celtic Glasgow - CFR Cluj (20h45) et Porto - Krasnodar (21h00).

Après ce 3e tour, il ne restera plus que les barrages avant d'accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions, qui débutera le 17 septembre et qui réunira 32 équipes.



Programme des matches retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, mardi :

(18h30) Qarabag (AZE) - APOEL Nicosie (CYP) (Qarabag vainqueur 2-1 à l'aller)

(19h00) Rosenborg (NOR) - Maribor (SVN) (Rosenborg vainqueur 3-1 à l'aller)

(19h30) Dynamo Kiev (UKR) - Club Bruges (BEL) (Bruges vainqueur 1-0 à l'aller)

(20h00) Copenhague (DEN) - Etoile rouge de Belgrade (SRB) (1-1 à l'aller)

Ferencvaros (HUN) - Dinamo Zagreb (CRO) (1-1 à l'aller)

(20h30) Linz ASK (AUT) - FC Bâle (SUI) (Linz ASK vainqueur 2-1 à l'aller)

Olympiakos (GRE) - Istanbul Basaksehir (TUR) (Olympiakos vainqueur 1-0 à l'aller)

Ajax Amsterdam (NED) - PAOK Salonique (GRE) (2-2 à l'aller)

(20h45) Celtic Glasgow (SCO) - CFR Cluj (ROU) (1-1 à l'aller)

(21h00) FC Porto (POR) - Krasnodar (RUS) (Porto vainqueur 1-0 à l'aller)



Programme prévisionnel des barrages d'accession à la Ligue des Champions (aller les 20-21 août, retour les 27-28 août)

Dinamo Zagreb (CRO) ou Ferencvaros (HUN) - Maribor (SVN) ou Rosenborg (NOR)

CFR Cluj (ROU) ou Celtic Glasgow (SCO) - Slavia Prague (CZE)

Young Boys Berne (SUI) - Etoile rouge Belgrade (SRB) ou Kobenhavn (DEN)

APOEL Nicosie (CYP) ou Qarabag (AZE) - PAOK Salonique (GRE) ou Ajax Amsterdam (NED)

Bâle (SUI) ou Linz ASK (AUT) - Club Bruges (BEL) ou Dynamo Kiev (UKR)

Istanbul Basaksehir (TUR) ou Olympiakos (GRE) - Krasnodar (RUS) ou FC Porto (POR)