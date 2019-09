Barça: Messi dans le groupe pour Dortmund

Comme prévu, Lionel Messi est dans le groupe du FC Barcelone pour la rencontre de Ligue des champions contre Dortmund, mardi en Allemagne. "La Pulga" devrait disputer son premier match de la saison.

Si Luis Suarez a fait son retour à la compétition samedi dernier, Ousmane Dembélé, qui s’entraîne avec ses coéquipiers, est encore indisponible. Samuel Umtiti est forfait pour plus d’un mois.

Ansu Fati, le nouveau petit phénomène des Blaugranas, âgé de 16 ans, est bien là.

