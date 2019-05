Angleterre: Vertonghen n'a pas subi de commotion cérébrale affirme Tottenham

"A la suite d'un examen approfondi effectué au cours des 48 dernières heures par notre personnel médical ainsi que par un neurologue indépendant s'intéressant particulièrement aux commotions cérébrales dans le sport aujourd'hui, il a été conclu que Jan Vertonghen n'a pas subi de commotion", a écrit le club dans un communiqué.

Le spécialiste a toutefois préconisé au joueur de prendre quelques jours de repos, a précisé le club. Il est peu probable que Vertonghen dispute le match de la 37e journée de Premier League samedi à Bournemouth.

"Le défenseur belge s'est blessé au nez à la suite d'un contact, ce qui a provoqué des saignements abondants. Il a été jugé apte à continuer à jouer après une évaluation sur le terrain. Toutes les directives de la Fédération anglaise de football ont été suivies", a insisté Tottenham dans son communiqué, voulant couper court à la polémique.

"Jan a été immédiatement remplacé parce que le joueur a informé le personnel médical que les symptômes se développaient soudainement et qu'il ne se sentait plus stable en position debout. On nous a dit que c'était le résultat d'un épisode présyncopal, un quasi évanouissement", ont ajouté les "Spurs".

Vertonghen avait dû sortir après un choc avec son coéquipier Toby Alderweireld mardi. Revenu sur le terrain peu après, il était finalement sorti quelques minutes plus tard, soutenu par deux membres du staff, sonné et tenant à peine sur ses jambes.