Elles s'étaient quittées dans la controverse, lorsque Osaka, 20 ans à l'époque, avait soulevé son premier titre du Grand Chelem en profitant d'une perte de nerfs de son adversaire, sanctionnée d'un point puis d'un jeu de pénalité par l'arbitre.

Elles se sont retrouvées à quelques semaines à peine du Grand Chelem new-yorkais, dans la sérénité et avec une poignée de main tout sourire à l'issue d'une rencontre solidement maîtrisée par l'Américaine 10e mondiale, 6-3, 6-4 en 1 h 16 min.

La lauréate de 23 titres du Grand Chelem a frappé 12 aces, le dernier d'ailleurs sur balle de match, et n'a concédé aucune balle de break pour se qualifier pour les demi-finales de ce tournoi canadien de catégorie Premier (juste en dessous des Grands Chelems).

"Je ne suis clairement pas (encore) où je souhaiterais être mais je m'en approche", a réagi Williams, toujours en quête de son 24e Grand Chelem, qui serait le premier depuis la naissance de sa fille en septembre 2017, et qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court.

En attendant l'US Open (26 août-9 septembre), Serena (37 ans) peut décrocher un 4e titre à Toronto après 2001, 2011 et 2013.

Pour cela, elle devra dominer quoi qu'il arrive deux autres jeunes joueuses, la plus âgée des trois autres demi-finalistes ayant seulement 21 ans.



La Tchèque Marie Bouzkova, 91e mondiale et issue des qualifications, sera son adversaire en demie samedi: celle-ci a profité de l'abandon après un set de la Roumaine, ex-N.1 mondiale, Simona Halep, gênée à un tendon d'Achille.

L'autre demi-finale opposera l'Américaine Sofia Kenin (29e) à la star montante du tennis canadien, Bianca Andreescu (27e). Celle-ci, 19 ans seulement, est sortie victorieuse d'un quart de finale serré contre la Tchèque Karolina Pliskova, N.3 mondiale, 6-0, 2-6, 6-4.

La défaite de Pliskova en début de journée avait assuré à Osaka de retrouver la place de N.1 mondiale avant même de jouer: la Japonaise détrônera lundi l'Australienne Ashleigh Barty, victorieuse de Roland-Garros.