Roger Federer s'est incliné face à l'Autrichien Dominic Thiem (N.5) en trois sets après avoir obtenu deux balles de match (3-6, 7-6 (13/11), 6-4) en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid pour son premier tournoi sur terre battue après trois ans sans jouer sur la surface, vendredi.

Avant le tournoi madrilène, Federer, qui disputera Roland-Garros (26 mai-9 juin) pour la première fois depuis 2015, n'était plus apparu en compétition sur terre battue depuis mai 2016. Il a remporté ses deux premiers matches dans la capitale espagnole, face à Richard Gasquet puis Gaël Monfils, avant de chuter contre Thiem.

Pour une place en finale, l'Autrichien défiera le N.1 mondial Novak Djokovic, qualifié sans jouer après le forfait du Croate Marin Cilic, victime d'une intoxication alimentaire.

Victorieux la veille de Gaël Monfils en sauvant deux balles de match, le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem a vécu cette fois le scénario inverse : c'est lui qui a vu s'envoler deux occasions de conclure la partie dans le jeu décisif de la deuxième manche.

Sous le soleil madrilène, porté par un service très performant et des intentions ultra offensives, Federer a d'abord empêché Thiem, coupable de fautes grossières, de s'installer dans l'échange comme il affectionne.

Puis, à partir du deuxième set, l'Autrichien a progressivement retrouvé de la lourdeur dans ses frappes et a semblé prendre petit à petit le contrôle de la situation. Ça a failli ne pas suffire: l'ex-N.1 mondial, aujourd'hui N.3, est passé deux fois à un point de s'imposer dans le tie-break. Mais c'est "Domi" qui a converti sa sixième balle de set.

Dans la troisième manche, il a entraîné Federer dans des échanges plus longs, sa spécialité, et fini par faire la différence (3-1). Un dernier sursaut du Bâlois, apparu très en jambes et particulièrement convaincant dans le jeu, lui a permis de recoller à 4-4. Mais Thiem a su de nouveau appuyer sur l'accélérateur pour conclure.

"C'est un bon retour (sur terre battue), je me suis senti bien, j'ai fait deux matches intéressants (contre Monfils et Thiem), j'en ai gagné un, perdu un. C'est une bonne semaine pour moi", a estimé Federer en conférence de presse.

"Je savais qu'à l'entraînement, j'avais de bonnes sensations sur terre battue, après en match, c'était un peu l'inconnue. Madrid me donne une certaine idée, et de la confiance dans le fait que mon corps est prêt, pour moi c'est la chose la plus importante. C'est un bon tournoi avec des super infos", a-t-il complété.

La deuxième demi-finale oppose en soirée Rafael Nadal au Suisse Stan Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 34e.