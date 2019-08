Medvedev, 23 ans, sera opposé dimanche en finale au Belge David Goffin, 19e mondial, qui a éliminé dans l'autre demi-finale le Français Richard Gasquet, 56e, 6-3, 6-4.



Djokovic, 32 ans, disputait son premier tournoi depuis sa victoire à Wimbledon en juillet. Il avait renoncé à disputer la semaine dernière le tournoi de Montréal, remporté par l'Espagnol Rafael Nadal aux détriments de... Medvedev.



Le finaliste malheureux avait néanmoins signé dès lundi, avec une 8e place, le meilleur classement ATP de sa carrière, un peu moins d'un mois après avoir intégré le top 10 pour la première fois.



Samedi à Cincinnati, Novak Djokovic semblait contrôler le match, remportant le premier set 6 jeux à 3. Mais il n'a pu répondre lorsque son adversaire a accentué la pression pour égaliser à un set partout, après avoir gagné 12 des 14 derniers points du 2e set, puis mener 3-1 dans le set final et le gagner sur sa première balle de match.



"Je ne sais pas comment j'ai retourné la situation. J'étais si fatigué après le premier set et je pensais que je n'étais plus capable de maintenir l'intensité", a déclaré le Russe après la partie. "J'ai joué un match incroyable. Je suis très heureux".



Le Serbe, qui n'avait pas perdu un seul set au cours du tournoi, a quitté le court aussitôt après cette défaite qui intervient à une semaine de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de l'année.