Thiem trop fort pour Murray à Pékin

Cette fois, la marche était trop haute: après un début de tournoi stupéfiant, Andy Murray a encore produit un excellent tennis vendredi en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Pékin face à Dominic Thiem, insuffisant cependant pour déstabiliser le N.5 mondial.

L'Autrichien s'est imposé 6-2, 7-6 (7/3). Mais bien que dominateur avec un tennis de très haut niveau, il a été maintenu sous pression et s'est même retrouvé en danger à la moindre baisse de régime face au Britannique qui se remet petit à petit de la pose d'une prothèse à la hanche gauche en janvier.

"Je progresse: cette semaine a été meilleure que la précédente et j'espère que la prochaine sera meilleure que celle-là", s'est félicité Murray qui a accepté une wild card pour participer au Masters 1000 de Shanghai qui commence dimanche.

"Je dois continuer comme ça pour trouver ma limite. Je ne pense pas l'avoir encore atteinte: je pense pouvoir encore progresser. C'est ce que je retiens de cette semaine", a ajouté l'ex-N.1 mondial tombé actuellement au 503e rang.

Comme il l'avait montré aux deux premiers tours et notamment au premier face au colossal N.13 mondial Matteo Berrettini, Murray a retrouvé un excellent niveau technique, tactique et mental. Le physique, lui, s'améliore mais est encore insuffisant pour enchaîner trois matches à ce niveau.

Top 20

"Je pense avoir besoin de jouer encore quelque semaines comme ça: deux, trois, quatre matchs dans la semaine, à essayer de maintenir un bon niveau de jeu à chacun de ces matchs pour pouvoir dire que je joue un tennis de niveau Top 20", a-t-il expliqué.

Il n'avait pas encore affronté de joueur du Top 10 mondial depuis son retour à la compétition en simple en août à Cincinnati où il avait été éliminé au premier tour par Richard Gasquet.

Murray, 32 ans, a atteint les quarts à Pékin en éliminant son compatriote Cameron Norrie au 2e tour après presque 3 heures de jeu qui l'avaient poussé à dormir 90 minutes avant de se rendre en conférence de presse.

Il n'avait plus enchaîné trois matches sur le circuit principal de l'ATP depuis le tournoi de Shenzhen en septembre 2018 où il avait cédé en quarts face à l'Espagnol Fernando Verdasco.

L'Ecossais a remporté la semaine dernière à Zhuhai son premier simple sur le circuit ATP depuis la pose de sa prothèse, aux dépens de l'Américain Tennys Sandgren. Mais il avait souffert physiquement au 2e tour et s'était incliné face à l'Australien Alex De Minaur.

Le triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) avait évoqué en janvier à Melbourne une probable retraite après Wimbledon 2019 --où il a évolué en double et double mixte-- en raison de sa hanche récalcitrante.

Mais le succès de son opération lui a permis de revenir sur le circuit d'abord en double en juin, avec d'emblée un titre sur le gazon du Queen's, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez.

De son côté, Thiem affrontera en demi-finales le Russe Karen Khachanov, 9e mondial, qui a éliminé le fantasque Italien Fabio Fognini (12e) 3-6, 6-3, 6-1.