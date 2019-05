L'Américaine a bataillé plus de trois heures et a dû attendre sa 9e balle de match pour avoir le droit de rejoindre sa soeur cadette. Celle-ci s'est qualifiée beaucoup plus facilement un peu plus tôt grâce à son succès 6-4, 6-2 face à la Suédoise Rebecca Peterson.

Résultats de la 1e journée du tournoi WTA de Rome, disputée lundi:

Simple dames (1er tour):

Dominika Cibulková (SVK) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 6-3

Katerina Siniaková (CZE) bat Qiang Wang (CHN/N.15) 1-6, 7-5, 6-4

Serena Williams (USA/N.10) bat Rebecca Peterson (SWE) 6-4, 6-2

Johanna Konta (GBR) bat Alison Riske (USA) 6-4, 6-1

Garbiñe Muguruza (ESP) bat Saisai Zheng (CHN) 6-3, 6-4

Madison Keys (USA/N.13) bat Polona Hercog (SLO) 6-4, 7-6 (7/3)

Ajla Tomljanovic (AUS) bat Tamara Zidansek (SLO) 7-6 (7/1), 6-4

Viktória Kuzmová (SVK) bat Sara Errani (ITA) 6-1, 6-0

Anett Kontaveit (EST/N.14) bat Mona Barthel (GER) 4-6, 6-4, 6-4

Yulia Putintseva (KAZ) bat Lesia Tsurenko (UKR) 6-4, 6-2