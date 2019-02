Tennis: Monfils prend sa revanche et file en finale à Rotterdam

Gaël Monfils, 33e joueur mondial, s'est hissé samedi en finale du tournoi ATP de Rotterdam en prenant sa revanche en trois sets (4-6, 6-3, 6-4) sur le Russe Daniil Medvedev (16e) qui l'avait éliminé il y a une semaine en demi-finales à Sofia avant de soulever le trophée.

Le Français affrontera dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Japonais Kei Nishikori, 7e mondial, et le Suisse Stan Wawrinka (68e) programmée à 19h30 (18H30 GMT) samedi.

"Avec vous (le public) et l'adrénaline, j'espère que je serai frais", a confié le Parisien, au style toujours spectaculaire, au terme de son match de 2 heures et 8 minutes.

C'est la deuxième finale à Rotterdam pour le N.4 tricolore après celle de 2016, quand il s'était incliné face au Slovaque Martin Klizan.

L'occasion pour Monfils de soulever un trophée pour la première fois depuis plus d'un an et sa victoire au tournoi de Doha en janvier 2018.