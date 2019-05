Tennis: Gimelstob, dans la tourmente, quitte le comité directeur de l'ATP

"Cela me brise le coeur de devoir quitter quelque chose que j'aime tant, mais étant donné le climat actuel, je ne mérite pas d'avoir ce poste influent", a-t-il expliqué sur sa page Facebook.

"Même si je vais continuer à contester la représentation qui est faite du déroulement de cette soirée, mon comportement ce jour-là a nui à mon sport et aux personnes qui m'ont confié le mandat de les représenter", a-t-il ajouté.

Le 22 avril, un tribunal de Los Angeles a condamné Gimelstob à une peine de 60 heures de travaux d'intérêt public assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans pour coups et blessures.

En octobre dernier, lors d'une fête d'Halloween, il avait violemment frappé à plusieurs reprises un ancien ami, devant sa femme et sa fille de deux ans.

L'épouse du l'homme agressé par Gimelstob, enceinte, avait fait ensuite une fausse couche.

Gimelstob, qui a évolué sur le circuit ATP entre 1996 et 2007 et atteint la 18e place mondiale en double, était depuis cette agression, et surtout depuis sa condamnation, sous pression.

Plusieurs joueurs et joueuses, comme le Suisse Stan Wawrinka et le Britannique Andry Murray, ainsi que des gloires du tennis comme Martina Navratilova, avaient réclamé sa démission.

Gimelstob, 42 ans, était l'un des trois représentants des joueurs au sein du comité directeur de l'ATP, composé de sept membres.

Il avait rejoint ce comité directeur en 2008 comme représentant du continent américain. Il était considéré comme l'un des principaux alliés du N.1 mondial Novak Djokovic qui préside le conseil des joueurs et qui a obtenu en mars le départ en fin d'année du patron de l'ATP, le Britannique Chris Kermode.

Le mandat de Gimelstob arrivait normalement à expiration le 14 mai.

Avant même sa démission, plusieurs candidats s'étaient faits connaître, comme les anciens joueurs Tim Mayotte et Brad Gilbert.