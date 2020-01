Open d'Australie : Le tirage au sort chez les hommes

La pluie et les orages ayant dissipé la pollution consécutive aux feux de forêts ayant ravagé le pays ces dernières semaines, l'Open d'Australie aura bien lieu, du 20 janvier au 2 février prochain. Le tirage au sort a eu lieu jeudi, et il a placé Daniil Medvedev dans la partie de tableau de Rafael Nadal ainsi que Roger Federer dans celle de Novak Djokovic pour deux demi-finales théoriques très alléchantes sur le papier. Car, en pratique, nombreux sont les joueurs qui feront en sorte de priver le public du Melbourne Park des deux chocs attendus. A commencer par Dominic Thiem. Lui aussi tombé dans le haut du tableau avec Nadal, l'Autrichien débutera son tournoi face à Adrian Mannarino avant de peut-être se frotter en huitièmes de finale à un autre Français, le mieux classé de tous, Gaël Monfils, puis en quarts à son bourreau du dernier Roland-Garros et nouveau numéro 1 mondial. Dans le même temps, le Majorquin devrait passer les premiers tours sans encombre, avec sur sa route le Bolivien Dellien, l'Argentin Delbonis ou le Portugais Sousa puis très vraisemblablement son compatriote Pablo Carreno Busta. En revanche, un huitième beaucoup plus compliqué contre Nick Kyrgios ou Karen Khachanov attend probablement la tête de série numéro 1 de ce premier Grand Chelem de l'année.

Un quart de feu entre Zverev et Medvedev ?



Djokovic devra, lui, se débarrasser du puissant allemand Jan-Lennard Struff, puis certainement du Japonais Ito (ou d'un qualifié) et du Britannique Daniel Evans pour s'ouvrir les portes d'un huitième contre Diego Schwartzman ou Dusan Lajovic, son coéquipier lors du sacre récent de la Serbe dans la première ATP Cup. Le tenant du titre et septuple vainqueur du tournoi pourrait alors passer un véritable test en quarts face l'un des autres favoris de l'épreuve le Grec Stefanos Tsitsipas. Federer ou l'Italien Matteo Berrettini pourrait ensuite se dresser devant l'ancien patron du circuit. A condition pour le vétéran suisse d'écarter d'entrée l'Américain Steve Johnson puis sûrement ensuite le Serbe Filip Krajinovic, le Polonais Hubert Hurkacz, sauf si Ugo Humbert, qui débutera face au local John Millman, signe un nouvel exploit, et, en quarts, Denis Shapovalov. Medvedev, lui, se chauffera face à l'Américain Frances Tiafoe, avant d'affronter l'Allemand Koepfer ou un qualifié puis peut-être Jo-Wilfried Tsonga, sachant que le Manceau, tombé sur Popyrin pour débuter, pourrait rencontrer son cadet et compatriote Hugo Gaston (opposé d'entrée à Munar) au deuxième tour. Toutefois, tout laisse penser que ce quart de finale de la partie de tableau du Russe devrait l'opposer à Stan Wawrinka, David Goffin ou Alexander Zverev. A moins qu'Andrey Rublev, qui a démarré très fort la saison, ne vienne encore jouer les trouble-fête.

Pas facile pour Chardy et Moutet



Au premier tour, Goffin retrouvera un des nombreux Français en lice Jérémy Chardy. Corentin Moutet, finaliste à Doha la semaine dernière, devra lui aussi créer l'exploit, face au Croate Marin Cilic, s'il veut poursuivre sa route. Match compliqué également pour Pierre-Hugues Herbert, opposé au Britannique Cameron Norrie. Benoît Paire et Gaël Monfils devraient s'en sortir plus facilement, respectivement face à l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe et au Taïwanais Lu. Avec un premier tour contre un qualifié, Grégoire Barrère n'est pas non plus le plus à plaindre. Gilles Simon (35 ans), lui, affrontera l'Uruguayen Pablo Cuevas (34 ans), proche de la retraite lui aussi.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Nadal (ESP, n°1) - Dellien (BOL)

Delbonis (ARG) - Sousa (POR)

Q - Q

Q - Carreno Busta (ESP, n°27)



Kyrgios (AUS, n°23) - Sonego (ITA)

P.Cuevas (URU) - Simon (FRA)

Uchiyama (JAP) - Ymer (SUE)

Q - Khachanov (RUS, n°16)



Monfils (FRA, n°10) - Lu (TPE)

Karlovic (CRO) - Pospisil (CAN)

Duckworth (AUS) - Bedene (SLO)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°20)



Fritz (USA, n°29) - Q

Q - Anderson (AFS)

Bolt (AUS) - Ramos-Vinolas (ESP)

Mannarino (FRA) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Q

Gaston (FRA, WC) - Munar (ESP)

Popyrin (AUS) - Tsonga (FRA, n°28)



Isner (USA, n°19) - Monteiro (BRE)

Q - Q

Kecmanovic (SER) - Seppi (ITA)

Dzumhur (BIE) - Wawrinka (SUI, n°15)



Goffin (BEL, n°11) - Chardy

Herbert (FRA) - Norrie (GBR)

Sugita (JAP) - Q

O'Connell (AUS, WC) - Rublev (RUS, n°17)



Basilashvili (GEO, n°26) - Kwon (CDS)

Verdasco (ESP) - Q

Ruud (NOR) - Gerasimov (BLR)

Cecchinato (ITA) - A.Zverev (ALL, n°7)



Berrettini (ITA, n°8) - A.Harris (AFS, WC)

Sandgren (USA) - Q

Carballes Baena (ESP) - Berankis (LIT)

Querrey (USA) - Coric (CRO, n°25)



Pella (ARG, n°22) - Smith (AUS)

Q - Barrère (FRA)

Thompson (AUS) - Bublik (KAZ)

Opelka (USA) - Fognini (ITA, n°12)



Shapovalov (CAN, n°13) - Fucsovics (HUN)

Sinner (ITA) - Q

Mayer (ARG) - Paul (USA)

Londero (ARG) - Dimitrov (BUL, n°18)



Hurkacz (POL, n°31) - Q

Millman (AUS) - Humbert (FRA)

Q - Krajinovic (SER)

Johnson (USA) - Federer (SUI, n°3)



Tsitsipas (GRE, n°6) - Caruso (ITA)

Kohlschreiber (ALL) - Giron (USA, WC)

Garin (CHI) - Travaglia (ITA)

Albot (MAC) - Raonic (CAN, n°32)



Paire (FRA, n°21) - Stebe (ALL)

Cilic (CRO) - Moutet (FRA)

Andujar (ESP) - Mmoh (USA, WC)

Lopez (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Schwartzman (ARG, n°14) - L.Harris (AFS)

Davidovich Fokina (ESP) - Q

Polmans (AUS, WC) - Kukushkin (KAZ)

Edmund (GBR) - Lajovic (SER, n°24)



Evans (GBR, n°30) - McDonald (USA)

Nishioka (JAP) - Djere (SER)

Ito (JAP, WC) - Q

Struff (ALL) - Djokovic (SER, n°2)

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/I66CMwFLGF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020





Fourth seed Daniil Medvedev opens against Frances Tiafoe in the second quarter.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/015n3ZhYh4

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020





Third seed Roger Federer takes on Steve Johnson in the third quarter of the men's draw.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PvdoKoTpog

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020











Plus d'infos à venir