Open d'Australie (F) : S.Williams, Osaka et Kvitova sans trembler

Les favorites au rendez-vous à l'Open d'Australie. A l'exception de Barbora Strycova (n°32) et de Sloane Stephens (n°25), surprise en deux sets par la Roumaine Sorana Cirstea (6-2, 7-6), la hiérarchie a été respectée sur tous les courts, ce lundi à Melbourne dans le tableau féminin lors de la première journée. Les meilleures, notamment, ont fait forte impression. A commencer par la tenante du titre Naomi Osaka (n°3), qui a n'a connu aucun problème face à une autre Tchèque Bouzkova (6-2, 6-4). Serena Williams (n°8) n'a fait qu'une bouchée elle aussi de la Russe Potapova (6-0, 6-3), tandis que Petra Kvitova (n°7) n'a laissé qu'un seul jeu à Siniakova (6-1, 6-0). Sofia Kenin (n°14), bourreau de Trevisan (6-2, 6-4) et Petra Martic (n°13), sans pitié non plus pour McHale (6-3, 6-0), sont également passées sans encombre.

Barty en deux temps



Ashleigh Barty aurait rêvé elle aussi d'expédier Lesia Tsurenko pour son entrée en lice devant son public lors de ce tournoi dont elle a été logiquement désignée tête de série numéro 1. Malheureusement pour l'Australienne, elle a raté son départ et a dû passer beaucoup plus de temps que prévu sur le court de la Melbourne Arena (1h38) pour écarter de sa route la 120eme mondiale en trois sets (5-7, 6-1, 6-1). Toutefois, si l'Ukrainienne a joué les trouble-fête le temps d'un set (le premier, remporté 7-5), elle n'a plus existé par la suite, Barty ne lui laissant que deux jeux et pliant la suite de la partie en 53 minutes uniquement. Qualifiée au diesel, la lauréate du dernier Roland-Garros affrontera au deuxième tour Hercog ou Peterson. Un match encore largement dans ses cordes. A condition de ne pas connaître de nouveau retard à l'allumage.

Gauff s'offre Venus Williams



A l'arrivée, la seule petite sensation est venue de la victoire de Cori Gauff (15 ans) en deux sets (7-6, 6-3) aux dépens de Venus Williams (39 ans), deux fois finalistes de l'épreuve, comme elle l'avait déjà fait à Wimbledon l'été dernier (6-4, 6-4). La petite pépite du tennis mondial aurait même pu infliger une petite correction à son illustre aînée, redescendue au 55eme rang mondial, sans une belle réaction de la plus âgée des deux Américaines, alors que Gauff menait 5 jeux à 3. Williams a payé ensuite les efforts consentis dans le jeu décisif, perdu 7-5, avant de se retrouver encore nettement menée par sa compatriote dans le deuxième set, mais sans parvenir cette fois à combler son retard. Osaka, qui pourrait se frotter à la petite merveille dans deux tours, risque de s'agiter dans son sommeil.

L'histoire se répète pour Stephens



Sloane Stephens risque de mal dormir ces prochains jours également. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Américaine a en effet revécu lundi face à Shuai Zhang le même cauchemar que face à cette même joueuse chinoise l'année dernière et déjà au premier tour de l'Open d'Australie. Comme il y a un an, Stephens a servi pour le match à 5-4 pour elle après avoir remporté la première manche sur le score de 6-2. Comme il y a un an, elle a laissé passer sa chance, s'est fait rejoindre à une manche partout et a complètement explosé dans la dernière manche. A un jeu près (2-6, 7-5, 6-2 cette année contre 2-6, 7-6, 6-2 en 2019 en faveur de Zhang), le score est le même. Et l'histoire identique. Malheureusement pour la 27eme joueuse mondiale et deuxième tête de série éliminée dans cet Open d'Australie 2020.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Barty (AUS, n°1) bat Tsurenko (UKR) : 5-7, 6-1, 6-1

Hercog (SLO) - Peterson (SUE)

Sasnovich (BLR) - Minnen (BEL, Q)

Pera (USA) - Rybakina (KAZ, n°29)



Riske (USA, n°18) - Y.Wang (CHN)

Golubic (SUI) - Zhu (CHN) bat : 4-6, 6-1, 7-6 (8)

Goerges (ALL) bat Kuzmova (SLQ) : 6-1, 6-2

Martic (CRO, n°13) bat McHale (USA) : 6-3, 6-0



Keys (USA, n°10) - Kasatkina (RUS)

Linette (POL) - Rus (PBS)

Hibino (JAP, Q) - Peng (CHN)

Gasparyan (RUS) - Sakkari (GRE, n°22)



Alexandrova (RUS, n°25) bat Teichmann (SUI) : 6-4, 4-6, 6-2

Krejcikova (RTC, Q) bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 2-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Larsson (SUE, Q) : 6-1, 6-0

Kvitova (RTC, n°7) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-0



Osaka (JAP, n°3) bat Bouzkova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Kaliniskaya (RUS, Q) : 6-3, 6-2

Gauff (USA) bat V.Williams (USA) : 7-6 (5), 6-3

Cirstea (ROU) bat Strycova (RTC, n°32) : 6-2, 7-6 (5)



Zhang (CHN) bat Stephens (USA, n°24) : 2-6, 7-5, 6-2

McNally (USA, Q) bat Stosur (AUS) : 6-1, 6-4

Li (USA, Q) bat Cabrera (AUS) : 7-6 (4), 7-6 (10)

Kenin (USA, n°14) bat Trevisan (ITA, Q) : 6-2, 6-4



Konta (GBR, n°12) - Jabeur (TUN)

Brengle (USA) - Garcia (FRA)

Wozniacki (POL) bat Ahn (USA) : 6-1, 6-3

Juvan (SLQ, Q) - Yastremska (UKR, n°23)



Q.Wang (CHN, n°27) - Parmentier (FRA, WC)

Ferro (FRA) - Van Uytvanck (BEL)

Zidansek (SLO) bat Han (CDS) : 6-3, 6-3

S.Williams (USA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-0, 6-3



Bencic (SUI, n°6) - Schmiedlova (SLQ)

Samsonova (RUS, Q) - Ostapenko (LET)

Sorribes Tormo (ESP) - Kudermetova (RUS)

Sharma (AUS, WC) - Kontaveit (EST, n°28)



Vekic (CRO, n°19) - Sharapova (RUS, WC)

Cornet (FRA) - Niculescu (ROU, Q)

Swiatek (POL) - Babos (HUN)

Suarez Navarro (ESP) - Sabalenka (BLR, n°11)



Mertens (BEL, n°16) - Kovinic (MAC)

Kr.Pliskova (RTC) - Watson (GBR)

Bellis (USA) - Maria (ALL)

Flipkens (BEL) - Muchova (RTC, n°20)



Collins (USA, n°26) - Diatchenko (RUS)

Putintseva (KAZ) - Hsieh (TPE)

Dart (GBR, Q) - Doi (JAP)

Brady (USA) - Halep (ROU, n°4)



Svitolina (UKR, n°5) - Boulter (GBR)

Davis (USA) - Fernandez (CAN, Q)

Muguruza (ESP) - Rogers (USA, Q)

Tomljanovic (AUS) - Sevastova (LET, n°31)



Anisimova (USA, n°21) - Diyas (KAZ)

Paolini (ITA) - Blinkova (RUS)

Bondarenko (UKR) - Rodionova (AUS, WC)

Begu (ROU) - Bertens (PBS, n°9)



Vondrousova (RTC, n°15) - Kuznetsova (RUS)

Lottner (ALL, Q) - Giorgi

Kozlova (UKR) - Hon (AUS, WC)

Cocciaretto (ITA, Q) - Kerber (ALL, n°17)



Pavlyuchenkova (RUS, n°30) - Stojanovic (SER)

Townsend (USA) - Pegula (USA)

Siegemund (ALL) - Vandeweghe (USA)

Mladenovic (FRA) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)