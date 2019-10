Monfils domine Paire à Bercy

Gaël Monfils a pris le meilleur sur Benoît Paire (6-4, 7-6 [4]), ce mercredi, au 2e tour du Masters 1000 de Bercy. Le Parisien peut encore rêver d'une place au Masters.

Monfils s'est donc imposé tranquillement dans une rencontre qui n'aura pas tenu toutes ses promesses, entre deux des joueurs les plus spectaculaires du circuit, deux amis de surcroît. Pas toujours régulier ces derniers mois, le n°1 tricolore n'a cette fois pas dévié de sa trajectoire pour dominer son compatriote (6-4, 7-6 [4]). A part un mauvais début de jeu à 2-2 dans le premier set, ce qui l'obligera à sauver trois balles de break, "La Monf" a été le plus constant des deux Français, comme le prouve le nombre de fautes directes: 11 pour Monfils, 27 pour Paire.

Pour son dernier match de la saison, qu'il terminera aux portes du Top 20, l'Avignonnais avait visiblement envie de se faire plaisir, et de faire le spectacle. Après un smash sauté "à la Monfils" complètement raté, il a signé le point le plus fou du tournoi avec deux coups de suite entre les jambes. Dommage qu'un tie-break mal négocié ait fini par lui coûter le match.

Monfils, lui, poursuit donc sa route, qui le mènera vers un huitième de finale contre Radu Albot, à un endroit où aurait dû se trouver un certain Roger Federer (forfait). Le n°1 français a fait un pas important vers une place dans le Top 10 en fin de saison, surtout que les résultats du jour lui sont favorables (défaites de Goffin, Fognini et Bautista-Agut), mais il lui reste du chemin à accomplir pour aller chercher son billet au Masters. Pour l'instant, une demi-finale à Bercy est le minimum requis, mais selon les performances de Zverev et Berrettini, cela pourrait ne pas suffire.