Masters: Svitolina débute bien la défense de son titre

Huitième à la Race et donc dernière qualifiée, Elina Svitolina a réussi son entrée en lice au Masters, à Shenzhen, où elle débarque en tant que tenante du titre.

Ce lundi, l'Ukrainienne a dominé la n°2 mondiale, Karolina Pliskova, dans une rencontre serrée, mais en deux sets (7-6 [12], 6-4).

L'autre rencontre du groupe opposera dans la foulée Bianca Andreescu et Simona Halep.

