Maria Sharapova déclare forfait pour Roland-Garros

"Je déclare forfait pour le French Open aujourd'hui", a-t-elle posté sur son compte Instagram, avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge aux couleurs de la France à côté de cette phrase.

"Parfois, les bonnes décisions ne sont pas les plus faciles", a ajouté Sharapova, double lauréate à Roland-Garros en 2012 et 2014 et encore quart-de-finaliste à la Porte d'Auteuil l'année dernière.

"Pour les meilleures nouvelles, j'ai repris l'entraînement, et je travaille lentement pour retrouver la force dans mon épaule. Paris, tu vas me manquer, jusqu'à l'année prochaine", ajoute la championne, qui a eu 32 ans le mois dernier.

Sharapova a subi au mois de février une petite intervention à l'épaule droite, déjà opérée en 2008.

Elle n'a disputé que huit matches en 2019, pour 6 victoires et 2 défaites. Elle avait participé fin janvier au tournoi de Saint-Pétersbourg, où elle avait déclaré forfait après sa victoire au 1er tour contre l'Australienne Daria Gavrilova, avant de renoncer à la mi-février à participer au tournoi d'Indian Wells.