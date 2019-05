Madrid - premier titre depuis Melbourne pour Djokovic

Il s'agit du premier trophée de Djokovic depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier, son troisième consécutif en Grand Chelem. Au total, le Serbe compte désormais 74 trophées à son palmarès, 33 en Masters 1000.

Tsitsipas (20 ans), tombeur de Rafael Nadal en demi-finales, perd lui la deuxième finale en Masters 1000 de sa jeune carrière mais grimpera à la septième place mondiale lundi, son meilleur classement.

Djokovic, qui n'a pas laissé un seul set en route vers son triomphe madrilène, a parfaitement maîtrisé les débats dans la première manche conquise en 44 minutes.

Dans la deuxième, Tsitsipas a sauvé deux balles de break à 1-1 mais n'est pas parvenu à menacer le "Djoker" sur sa mise en jeu et celui-ci l'a breaké à 4-4.

Semblant plus frais, Djokovic a profité de l'abandon du Croate Marin Cilic avant leur quart de finale et d'avoir disputé samedi sa demi-finale contre l'Autrichien Dominic Thiem bien plus tôt que son adversaire en finale.

Il s'impose pour la troisième fois sur la terre battue madrilène après 2011 et 2016.

Le Serbe de 31 ans a décroché son 33e sacre en Masters 1000, ce qui lui permet de rejoindre Rafael Nadal en tant que joueur le plus titré dans la catégorie de tournois la plus prestigieuse hors Grand Chelem.

Battu dès le 2e tour l'an passé, il consolide encore davantage sa place de N.1 mondial.

De son côté Tsitsipas, qui avait battu Djokovic lors de leur unique affrontement à ce jour, a une nouvelle fois prouvé qu'il faudrait compter sur lui à Roland-Garros.

Le grand espoir du tennis mondial s'était incliné dans sa première finale disputée en Masters 1000, à Toronto, en août 2018 face à Nadal.

Malgré cette défaite contre Djokovic, le Grec, protégé de Patrick Moratoglou, va atteindre lundi le 7e rang mondial à l'ATP, soit son meilleur classement en carrière.