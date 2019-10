Federer jouera le prochain Roland-Garros

Le Suisse a annoncé dans une interview avec CNN que le "French" était à son programme, avec aussi les Jeux olympiques, Wimbledon, l'US Open et peut-être Cincinnati avant New-York. Un menu copieux pour un joueur qui fêtera ses 39 ans le 8 août.

"Je ferai Roland-Garros, mais je ne jouerai probablement pas beaucoup avant. J'ai besoin de passer du temps avec ma famille, il nous faut des vacances, une pause, surtout si je joue les Jeux olympiques", a expliqué le champion, père de quatre enfants, dont le premier objectif pour 2020 est l'Open d'Australie.

Pendant trois saisons, de 2016 à 2018, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem n'est pas venu à la Porte d'Auteuil, au grand dam des supporteurs qui le vénèrent, soit parce qu'il était blessé soit parce qu'il préservait des forces pour des objectifs plus accessibles, comme Wimbledon qui vient juste après.

En 2019, dix ans après sa seule victoire en finale contre le Suédois Robin Soderling, son grand retour s'est soldé par une belle réussite sportive. Il n'a perdu qu'en demi-finale contre Rafael Nadal (6-3, 6-4, 6-2), le futur vainqueur. C'était la sixième fois en six matches (dont 2 finales) que le champion helvète perdait à Roland-Garros contre son grand rival espagnol.

Préparation écourtée

Il est probable que sa préparation au Grand chelem français sera réduite sur la surface qui lui a le moins réussi tout au long de sa carrière et sur laquelle il s'est fait rare ces dernières saisons. Il a manqué les trois dernières éditions de Monte Carlo, quatre des cinq dernières de Madrid et deux des trois dernières de Rome. L'an passé, il avait joué à Madrid et à Rome avant d'arriver à Paris.

Federer a annoncé en début de semaine qu'il participerait aux JO de Tokyo dans l'espoir de décrocher enfin l'or en simple, un des très rares titres prestigieux qui lui manque. Il a remporté l'or en double avec Stan Wawrinka à Pékin en 2008 et l'argent en simple à Londres en 2012, où il avait été battu en finale par Andy Murray. Il n'avait pas participé aux Jeux de Rio en 2016.

Le Suisse détient le record des victoires en Grand Chelem avec 20 levées (8 Wimbledon, 6 Open d'Australie, 5 US Open et 1 Roland-Garros), mais son total est menacé par Nadal, qui en est à 19 avec ses deux victoires de la saison (Roland-Garros, US Open), voire par le Serbe Novak Djokovic (16), vainqueur des deux autres "Majors" de 2019 (Australie, Wimbledon). Federer, dont le dernier titre majeur remonte à l'Open d'Australie en 2018, n'a jamais donné de date pour sa retraite.