En finale, Federer affrontera le jeune Australien Alex de Minaur (20 ans, 28e), tombeur en trois jeux décisifs du grand serveur américain Reilly Opelka. En jeu, un 103e titre pour le Suisse de 38 ans, le quatrième cette saison après Dubaï, Miami et Halle et un quatrième pour De Minaur, tous remportés en 2019 (Sydney, Atlanta et Zhuhai).