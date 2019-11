Coupe Davis: l'Espagne et Nadal qualifiés pour les quarts, à la Serbie de Djokovic de jouer

Soutenu par son peuple, Nadal a remporté sans frémir le second simple contre le Croate Borna Gojo (6-4, 6-3), après que Roberto Bautista avait enlevé le premier contre Nikola Mektic (6-1, 6-3). Dans la foulée, le N.1 mondial a remplacé au dernier moment Feliciano Lopez aux côtés de Marcel Granollers pour jouer et remporter le double face à la paire croate Ivan Dodig et Mate Pavic (6-3, 6-4).

"Hier, nous étions dans une situation compliquée et notre participation à la suite de la compétition était menacée (après la défaite dès le premier simple contre la Russie, ndlr). Et puis nous avons aligné cinq victoires d'affilée et la journée d'aujourd'hui a été tranquille", s'est réjoui Nadal.

Ayant déjà battu la Russie (2-1), l'Espagne termine première de son groupe B et affrontera vendredi un des deux meilleurs deuxièmes des six groupes.



Coup d'éclat



Autre qualifiée du jour, l'Australie, qui a battu la Belgique. Mais les Australiens ont terminé sur un geste d'éclat en abandonnant dans le double qui devait les emmener au bout de la nuit... après un jeu pour éviter la polémique née du forfait, la veille dans les mêmes circonstances, du Canada avant son double contre les Etats-Unis.

Sans forcer, sans briller et sans émotion, Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont, eux, remporté les deux simples offrant à la Serbie la victoire face au Japon.

Krajinovic a battu Yuichi Sugita 6-2, 6-4 avant que Djokovic ne donne la victoire aux Serbes en dominant Yoshihito Nishioka 6-1, 6-2.

Le double a été plus disputé, mais Janko Tipsarevic et Viktor Troicki ont dominé Ben McLachlan et Yasutaka Uchimuya (7-6, 7-6) et la Serbie a donc battu le Japon 3-0 quand la France avait arraché, face aux Nippons, une victoire 2-1.

Pourtant, Djokovic ne s'est pas montré particulièrement serein à l'idée d'affronter les hommes de Sébastien Grosjean.

"C'est probablement l'un des plus gros défis de la compétition: jouer contre la France, l'une des nations les plus victorieuses en Coupe Davis, et à coup sûr l'une des équipes les plus fortes", a-t-il commenté.

En outre, estime-t-il, "la France a tellement de joueurs qu'elle peut aligner deux ou trois équipes différentes, avec des joueurs capables de jouer aussi bien les simples que le double".



Choix du capitaine



Si le choix du capitaine français pour les simples peut s'avérer compliqué, avec la possibilité notamment de lancer Benoît Paire dans la bataille à la place de Gaël Monfils qui a totalement manqué son simple contre le Japon, celui du double ne fait pas débat quand Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont là.

"Nous allons tenter de faire de notre mieux lors des simples parce que pour ce qui est du double, nous aurons en face la meilleure paire du moment et ce sera vraiment difficile", a estimé Djokovic.

Les Bleus, de leur côté, estiment à l'instar de Jo-Wilfried Tsonga qu'"il y a de la place pour aller chercher la gagne".

"Djokovic est un joueur au palmarès exceptionnel et, derrière, ils ont des joueurs de simple de qualité. Mais on a des arguments. On y va avec le couteau entre les dents", a-t-il assuré.

Pour le reste, l'Allemagne a réussi son entrée dans la compétition en battant l'Argentine 3-0, et les Pays-Bas, déjà battus par le Kazakhstan, ont été éliminés par la Grande-Bretagne (2-1) avec les victoires d'Andy Murray en simple et de son frère Jamie en double.

A 01h00 (00h00 GMT) jeudi, l'Italie et les Etats-Unis étaient à égalité après les simples et devaient se départager dans le double prévu à partir de 01h15 (00h15 GMT).