Coupe Davis : Le Canada premier dans le dernier carré

Pospisil et Shapovalov n'étaient pas fatigués

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

QUARTS DE FINALE

Jeudi 21 novembre 2019

Vendredi 22 novembre 2019

On connait le premier demi-finaliste de la Coupe Davis 2019 ! Il s’agit du Canada ! Pour la troisième fois de son histoire, après 1913 et 2013, l’équipe à la feuille d’érable a rallié le dernier carré de la compétition, grâce à sa victoire 2-1 sur l’Australie, qu’elle bat ainsi pour la première fois en dix confrontations. Il faut dire que l’Australie était privée de son meilleur joueur, Nick Kyrgios, resté sur le banc pendant toute la rencontre pour des raisons inconnues.Auteur de 15 aces, le Canadien n’a été breaké qu’une seule fois, sur son premier jeu de service. Mais il a réussi à revenir à 3-3, avant de s’imposer 9-7 au tie-break, après avoir sauvé deux balles de set. La deuxième manche a vu les deux joueurs remporter aisément leur service (aucune balle de break), jusqu’à 5-4 en faveur de Pospisil, où le Canadien a réussi à faire flancher son adversaire pour le breaker et donc remporter le match.Denis Shapovalov (15eme) avait ensuite l’occasion d’envoyer son pays en demi-finale, à condition de battre un autre membre de la « Next Gen », Alex De Minaur (18eme). Mais c’est l’Australien qui s’est imposé 6-3, 6-3, 7-5 en 1h57. Shapovalov a remporté le premier en breakant sur sa deuxième occasion à 2-1. Mais un break dans chaque set (à 1-0 dans le deuxième et à 5-5 dans le troisième sur sa huitième balle de break de la manche) a permis à De Minaur de remporter ce match et de remettre les deux équipes à égalité.Et la fatigue n’a pas atteint les Canadiens, qui se sont imposés 6-4, 6-4 en 1h11. La paire canadienne a breaké dès le premier jeu du match et a ensuite parfaitement géré son avance sans avoir de balle de débreak à défendre. Menés 3-0 en début de deuxième set, Pospisil et Shapovalov sont parvenus à revenir à 3-3, avant de réussir le break décisif à 4-4, et finalement l’emporter sur un dernier smash de Pospisil. Fous de joie, les Canadiens vont pouvoir se reposer vendredi, avant leur demie contre la Serbie ou la Russie.AUSTRALIE -: 1-2bat John Millman (AUS) : 7-6 (7), 6-4bat Denis Shapovalov (CAN) : 3-6, 6-3, 7-5battent Jordan Thompson/John Peers (AUS) : 6-4, 6-4Serbie - RussieArgentine - EspagneGrande-Bretagne - Allemagne