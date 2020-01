ATP Cup: l'Espagne du N.1 mondial Nadal rallie les quarts de finale

Roberto Bautista Agut, N.10 mondial, a apporté le premier point à son équipe en battant en deux sets Go Soeda 6-2, 6-4.

Dans le second simple, Nadal a été un peu plus accroché par Yoshihito Nishioka, mais s'en est sorti en deux manches lui aussi, 7-6 (7/4), 6-4.

Le double a parachevé le triomphe des Espagnols, qui retrouveront pour une place en demie la Belgique, qualifiée en qualité de l'un des deux meilleurs deuxièmes de cette phase de poules.

La Serbie du N.2 mondial Novak Djokovic sera elle opposée en quart à l'autre meilleur deuxième, le Canada des jeunes loups Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime.

Bien que déjà déjà qualifiés, les Serbes ne se sont pas relâchés devant le Chili qu'ils ont battu 2-1 vendredi.

Dans un autre quart, la Russie de Daniil Medvedev et Karen Khachanov, à ranger parmi les grands favoris avec l'Espagne et la Serbie, affrontera l'Argentine, qui s'est qualifiée en surclassant la Croatie 3-0.



Programme des quarts de finale de l'ATP Cup, jeudi et vendredi à Sydney, après les matches disputés mercredi:

Jeudi

Grande-Bretagne - Australie

Argentine - Russie

Vendredi

Serbie - Canada

Belgique - Espagne



Résultats des matches disputés mercredi:

A Brisbane

Groupe A

Afrique du Sud 2 - France 1

Simples:

Gilles Simon (FRA) bat Lloyd Harris (RSA) 2-6, 6-2, 6-2

Kevin Anderson (RSA) bat Benoît Paire (FRA) 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/5)

Double:

Raven Klaasen/Ruan Roelofse (RSA) battent Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA) 6-3, 6-4



Serbie 2 Chili 1

Simples:

Dusan Lajovic (SRB) bat Nicolas Jarry (CHI) 6-2, 7-6 (7/3)

Novak Djokovic (SRB) bat Christian Garin (CHI) 6-3, 6-3

Double:

Alejandro Tabilo/Nicolas Jarry (CHI) battent Nikola Cacic/Viktor Troicki (SRB) 7-5, 6-2



A Perth

Groupe B

Espagne 3 Japon 0

Simples:

Roberto Bautista Agut (ESP) bat Go Soeda (JPN) 6-2, 6-4

Rafael Nadal (ESP) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/4), 6-4

Double:

Pablo Carreno-Busta/Rafael Nadal (ESP) battent Ben McLachlan/Go Soeda (JPN) 7-6 (7/5), 4-6, 10-6



Géorgie 2 Uruguay 1

Simples:

Aleksandre Metreveli (GEO) bat Franco Roncadelli (URU) 6-2, 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Pablo Cuevas (URU) 6-4, 1-6, 6-4

Double:

Aleksandre Bakshi/Aleksandre Metreveli (GEO) battent Ariel Behar/Pablo Cuevas (URU) 6-2, 6-2



A Sydney

Groupe E

Argentine 3 Croatie 0

Simples:

Guido Pella (ARG) bat Marin Cilic 7-6 (7/1), 6-3

Diego Schwartzman (ARG) bat Borna Coric (CRO) 6-2, 6-2

Double:

Maximo Gonzalez/Andres Molteni (ARG) battent Ivan Dodig/Nikola Mektic (CRO) 3-6, 6-3, 10-2





Pologne 2 Autriche 1

Simples:

Kacper Zuk (POL) bat Dennis Novak (AUT) 5-7, 6-4, 7-6 (7/5)

Hubert Hurkacz (POL) bat Dominic Thiem (AUT) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

Double:

Oliver Marach/Jurgen Melzer (AUT) battent Hubert Hurkacz/Lukasz Kubot (POL) 3-6 (3/7), 6-3, 11-9