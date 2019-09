ATP Cup: La France avec la Serbie

Le tirage au sort de l’ATP Cup, nouvelle compétition par équipes lancée par l’ATP, s’est déroulé ce dimanche en Australie, pays où se déroulera la compétition en ouverture de la saison du 3 au 12 janvier prochain. Le format est le suivant: 2 simples et un double au meilleur des 3 sets lors de chaque affrontement. Dix-huit nations plus le pays hôte sont déjà qualifiées, en se basant sur le classement de leur meilleur joueur après l’US Open.

Et comme pour la nouvelle mouture de la Coupe Davis, qui aura lieu à Madrid du 18 au 24 novembre 2019, la France de Gaël Monfils se retrouvera face à la Serbie de Novak Djokovic en phases de poules à Brisbane. L’Afrique du Sud de Kevin Anderson et une autre nation à déterminer accompagneront les Bleus.

Relancée après s’être tenue de 1978 à 2012, l’ATP Cup bénéficiera de la présence de 27 des 30 meilleurs joueurs du monde, dont Roger Federer, Rafael Nadal, mais aussi Andy Murray. Les huit meilleures équipes des poules se qualifieront pour les quarts de finale.

Les groupes de l’ATP Cup:

Groupe A à Brisbane : Serbie, France, Afrique du Sud, pays à déterminer

Groupe B à Perth : Espagne, Japon, Géorgie, pays à déterminer

Groupe C à Sydney : Suisse, Belgique, Grande-Bretagne, pays à déterminer

Groupe D à Perth : Russie, Italie, États-Unis, pays à déterminer

Groupe E à Sydney : Autriche, Croatie, Argentine, pays à déterminer

Groupe F à Brisbane : Allemagne, Grèce, Canada, Australie

