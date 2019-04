WRC: Neuville remporte le Rallye d'Argentine, Ogier 3e

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche le rallye d'Argentine et accentué son avance en tête du classement du Championnat du monde WRC, où il compte désormais 110 points, dix de mieux que le Français Sébastien Ogier (100 pts), troisième de l'épreuve.

Neuville, 30 ans, a bouclé les 18 spéciales avec une confortable avance de 48 secondes sur son coéquipier norvégien Andreas Mikkelsen, 2e.

Selon un classement officieux, le sextuple champion du monde Sébastien Ogier (Citroën) et l'Estonien Ott Tänak (Toyota), les rivaux de Neuville au championnat, retardés par des incidents de course ou mécaniques, terminent respectivement 3e et 8e.

Le Britannique Kris Meeke (Toyota) se hisse à la 4e place, à 1 seconde d'Ogier.

Dimanche, Ogier a remporté la "super-spéciale" (Power Stage), la dernière du rallye, qui apporte des points supplémentaires au Championnat du monde aux cinq premiers classés.