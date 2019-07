Al-Attiyah remporte le Silk Way Rally

Par AFP July 16, 2019 13:34 Les forêts russes, les steppes mongoles et enfin les dunes chinoises ont livré leur verdict: le Qatari Nasser Al-Attiyah, en autos, et le Britannique Sam Sunderland, en motos, ont remporté le Silk Way Rally mardi.