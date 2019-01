La Fio retrouve le succès après un match fou

Incapable de l'emporter en Serie A depuis le 22 décembre et cette victoire à Milan (0-1), la Fiorentina a renoué avec le succès dimanche après-midi lors d'un match fou sur le terrain du Chievo Vérone (3-4). la Viola pensait peut-être s'être mise à l'abri en menant rapidement 2-0, après des buts de Muriel (4e) et Benassi (27e). Mais l'ancien Nantais Stepinski a réduit l'écart (38e) et Pellissier a égalisé sur penalty (60e) après l'exclusion de Benassi pour une main volontaire (59e). A dix contre onze, Chiesa s'est alors offert un doublé (79e, 86e) tandis que Pellissier a lui raté son deuxième penalty à 2-3 (83e). Autre ancien Nantais, Djordjevic a lui aussi réduit l'écart (3-4, 89e) mais le score n'a plus bougé. Au classement, cette première victoire en quatre journées permet à la Fiorentina de remonter au neuvième rang de Serie A. Le Chievo reste bon dernier.