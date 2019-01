Les Bianconeri ont pourtant été menés au score suite à un csc d'Emre Can (59e), pour réagir tardivement.

Joao Cancelo a égalisé (74e), et c'est Cristiano Ronaldo qui a offert le but de la victoire aux siens en transformant un penalty dans les dernières minutes (88e). La Vieille Dame préserve donc son invincibilité en championnat, et reprend onze points d'avance sur son dauphin napolitain au classement. Les Biancocelesti ratent eux l'opportunité de rejoindre l'AC Milan en embuscade au pied du podium.