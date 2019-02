L'Inter Milan a été battue à domicile par Bologne dimanche lors de la 22e journée de Serie A et a ainsi fragilisé sa troisième place, convoitée par plusieurs poursuivants parmi lesquels l'AS Rome et l'AC Milan, qui se sont neutralisés (1-1) au Stade Olympique.

L'Inter reste certes sur le podium mais l'écart s'est encore réduit et les nerazzuri n'ont plus quatre points d'avance sur leurs voisins milanais et cinq sur la Roma.

Surtout, l'équipe de Luciano Spalletti a adopté depuis la reprise de janvier un rythme de relégable, avec un nul 0-0 contre Sassuolo et deux défaites d'affilée, 1-0 contre le Torino et de nouveau dimanche contre Bologne (18e), où le nouvel entraîneur Sinisa Mihajlovic a donc réussi ses débuts.

Au milieu de ces trois tristes résultats de Serie A, l'Inter a également dit au revoir à la Coupe d'Italie, éliminée jeudi par la Lazio Rome aux tirs au but après avoir dû attendre la 120e minute pour marquer enfin un but, le seul inscrit en 2019, sur penalty.

Dimanche, Icardi et ses coéquipiers ont livré une nouvelle performance désolante et ont été sifflés par San Siro à la pause et à la fin du match.

Le seul but du match a été inscrit à la 33e minute par le Paraguayen Santander, ancien avant-centre de Toulouse, d'un coup de tête sur corner.

Le poste de Luciano Spalletti n'est pas encore menacé mais l'ancien coach de la Roma et du Zenit Saint-Pétersbourg est sous pression.

"Il faut un gros caractère pour réagir et, de ce point de vue, on doit faire mieux", a reconnu Spalletti.

- Super Donnarumma -

La réaction de la Roma aussi était attendue, après l'humiliant 7-1 ramené mercredi de Florence face à la Fiorentina en Coupe.

Le nul obtenu face au Milan ne règle pas tous les problèmes des Giallorossi, mais il devrait permettre à l'entraîneur Eusebio Di Francesco de respirer, la qualification pour la Ligue des Champions restant un objectif atteignable.

Au Stade Olympique, ce sont les Milanais qui ont ouvert le score par l'incroyable Piatek (26e), qui marque donc autant avec le Milan qu'avec le Genoa.

Milan a ensuite été sauvé par son gardien Donnarumma, auteur d'un double arrêt de classe devant Schick puis Dzeko, juste avant la pause.

Mais moins d'une minute après la reprise, il n'a rien pu faire face à Zaniolo, la grande révélation de la saison, qui a égalisé (46e) à bout portant après une inspiration de Schick.

C'est ensuite la Roma, à qui le retour du capitaine De Rossi a fait beaucoup de bien, qui est passée le plus près de la victoire avec un nouvel exploit de Donnarumma devant Dzeko et une tête sur le poteau de Pellegrini.

Mais à la 90e, il a fallu un bel arrêt d'Olsen pour sauver les Romains devant Laxalt.

Au bout du compte, Romains et Milanais avancent, un peu, en direction de l'Inter. Mais lundi, l'Atalanta Bergame (7e) et la Lazio Rome (8e) ont l'occasion, respectivement à Cagliari et Frosinone, de rejoindre la Roma et de se mêler pleinement à la course pour le Top 4.

La première et la deuxième place de Serie A sont promises à la Juventus Turin et à Naples. Mais derrière, de l'Inter Milan à la Lazio, tout est ouvert et tout est possible.