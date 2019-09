A trois jours d'un match important contre Leverkusen en Ligue des Champions, la Juventus a tranquillement battu la Spal (2-0) samedi en ouverture de la 6e journée de Serie A, dont les Turinois prennent provisoirement la tête.

Le rythme s'accélère pour les équipes qui disputent la C1 et avec des matches tous les trois jours, il faut gérer les organismes et les effectifs.

Avant la réception de Leverkusen mardi, la Juventus a fait le nécessaire, sans vraiment forcer, samedi face à la Spal, avec une deuxième période tout de même plus convaincante que la première, assez pauvre.

Avec ce succès, les joueurs de Maurizio Sarri repassent en tête avec 16 points en six points. A 18h (heure locale), l'Inter Milan jouera sur la pelouse de la Sampdoria Gênes, la lanterne rouge, et reprendra les commandes en cas de résultat positif.

Après une énorme occasion signée Ramsey, le premier but de la Juve a été inscrit par Pjanic d'une merveilleuse reprise de l'extérieur de la surface juste avant la pause (45e).

En deuxième période, les Bianconeri ont un peu haussé le rythme, juste assez pour étouffer pleinement et définitivement leurs adversaires.

Berisha a fait plusieurs miracles dans le but de la Spal, mais le deuxième but, inéluctable, est venu de la tête de Ronaldo après une belle action et un centre remarquable de Dybala (78e).

De l'autre côté, Buffon a vécu une après-midi extrêmement tranquille pour ce qui était son 903 match en club, toutes compétitions confondues. C'est un record d'Italie battu, l'ancien joueur de l'AC Milan Paolo Maldini étant resté à 902.

Côté français, Adrien Rabiot a enchaîné une deuxième titularisation d'affilée. Comme mardi contre Brescia, il a été globalement moyen, avec une progression en deuxième période. Propre et sobre, l'ancien Parisien joue tout de même encore de façon assez neutre.

Blaise Matuidi de son côté avait été placé au poste de latéral gauche du fait de nombreuses absences dans ce secteur. Il s'en est bien sorti, face à un adversaire qui n'a pas été très menaçant.