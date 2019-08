C'est évidemment anecdotique, mais l'Inter est donc premier leader du championnat d'Italie. Surtout, ce succès convaincant va permettre à Conte de poursuivre son travail sereinement.



Revenu en Italie avec de grandes ambitions, l'ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea, a installé son traditionnel 3-5-2 à Milan et son équipe a été très à l'aise lundi.



Le résultat est à relativiser car il a été obtenu face au modeste Lecce, qui luttera pour son maintien cette saison mais qui a eu le mérite de proposer un football courageux et tourné vers l'avant. Mais dès que l'Inter a accéléré, la qualité individuelle très supérieure des Milanais a fait de grandes différences.



Le premier et le dernier but, signés Brozovic et Candreva, ont été magnifiques. Les deux autres ont été inscrits par Sensi et Lukaku, deux des recrues estivales de l'Inter.



L'avant-centre belge, arrivé de Manchester United contre quelque 65 millions d'euros, a donné un avant-goût de ce qu'il pourra proposer quand il sera à 100%, avec quelques accélérations surpuissantes.



En dehors du bon départ de l'Inter, cette première journée a également vu lessuccès plus difficiles de la Juventus, victorieuse 1-0 à Parme, et de Naples, qui a renversé la Fiorentina de Ribéry 4-3.



La Lazio Rome, le Torino et l'Atalanta Bergame ont aussi gagné, alors que l'AS Rome a été tenue en échec par le Genoa (3-3) et que l'AC Milan a débuté par un inquiétant revers sur le terrain de l'Udinese (1-0).



Le week-end prochain, la Serie A connaitra ses deux premiers chocs avec le Derby Lazio-Roma et un duel entre la Juventus et Naples à Turin.