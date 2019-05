"Je ne l'exclus pas", a répondu avec une grande assurance CR7 à une question du quotidien El Pais sur la possibilité qu'il devienne entraîneur à la fin de sa carrière.

La star aux cinq Ballons d'or est ensuite revenue sur sa vision du football et sa conception de la pression entourant les joueurs de grande renommée.

"Je vois le football comme une mission: être sur le terrain, gagner, m'améliorer. J'éprouve une pression supplémentaire. Les gens jugent toujours: Il est déjà fini. Il a 33, 34 ou 35 ans, et je devrais quitter (le football). Mais au risque de surprendre les gens: la bête est toujours vivante", a affirmé le joueur âgé de 34 ans.

"Je sais aussi que les gens m'attendent au tournant en espérant que Cris manque un pénalty ou rate un match crucial (pour son club). Mais cela fait partie de la vie et je dois être préparé. Et je le suis depuis de nombreuses années", a ajouté Ronaldo.

En dépit de son départ du Real Madrid et de ses problèmes fiscaux en Espagne, Cristiano Ronaldo a récemment ouvert une clinique d'implants capillaires à Madrid.

"Les Espagnols m'ont bien traité. Je voulais les remercier en leur donnant du travail. Je suis parti la tête haute. Je sais que les gens m'aiment. Ils savent que j'ai beaucoup donné au club (Real) et que cela m'a aussi beaucoup apporté. Dans la rue, les gens me disent: Cris, reviens chez toi, cette maison est toujours à toi", a conclu Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus à l'été 2018 après neuf saisons à la "Maison blanche", avec laquelle il avait notamment remporté deux Liga et quatre Ligues des champions.