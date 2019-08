L'international de 27 ans est prêté pour une durée de six mois avec une option pour six mois supplémentaires. Il a du même coup prolongé son contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2022.

Zappacosta, qui a disputé 52 matches avec le club de Londres, avait rejoint Chelsea en provenance du Torino en 2017.

La Roma a terminé sixième du dernier championnat et démarre sa saison dimanche à domicile contre le Genoa.