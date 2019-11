Serie A: On n'arrête plus Cagliari

En pleine confiance actuellement et porté par un immense Nainggolan, Cagliari a corrigé la Fiorentina 5-2 dimanche lors de la 12e journée de Serie A, dont les Sardes occupent provisoirement la troisième place.

Cagliari reste sur trois victoires consécutives et tient un rythme infernal depuis deux mois. L'équipe sarde avait en effet perdu les deux premiers matches de la saison, mais depuis, elle vient d'enchaîner dix matches sans défaite, dont sept succès.

La victoire de dimanche lui permet de dépasser l'Atalanta Bergame et les deux équipes de Rome, trois clubs qui doivent encore jouer ce dimanche et peuvent s'installer sur le podium et continuer à rêver d'Europe.

Face à la Fiorentina, en difficulté en l'absence de Franck Ribéry, le grand homme du match a été Radja Nainggolan. Revenu en Sardaigne après une saison difficile à l'Inter Milan, le Belge a distribué trois passes décisives et marqué un but d'une frappe fantastique.

Cagliari menait 5-0 et s'est simplement relâché en fin de match, permettant à la Fiorentina (8e) de limiter les dégâts.