Vice-capitaine du RB Leipzig, Diego Demme s'engage à Naples. Le joueur de 28 ans se serait engagé pour les cinq prochaines saisons contre un montant de 12 millions d'euros selon la presse italienne. Expérimenté, Demme a connu cinq apparitions et un but face au Zénith lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Diego Demme est le premier renfort hivernal du Napoli, désireux d'injecter du sang frais après une crise institutionnelle qui avait secoué le club de Campanie et causé le départ de son entraîneur Carlo Ancelotti à Everton. Demme ne devrait pas être le dernier renfort de ce mois de janvier chez les Partenopei, puisque Stanislav Lobotka (Celta Vigo) devrait bientôt signer contre 20 millions d'euros.