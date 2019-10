Claudio Ranieri a été nommé samedi entraîneur de la Sampdoria Gênes, en remplacement d'Eusebio di Francesco, écarté lundi après un début de saison calamiteux qui laisse le club génois à la dernière place du championnat d'Italie.

Dans un communiqué, la Sampdoria annonce que Ranieri (67 ans) a signé un contrat courant jusqu'au mois de juin 2021.

Son parcours récent reste donc étroitement lié à celui de Di Francesco, puisque Ranieri avait déjà pris sa place en mars dernier à l'AS Rome.

Même s'il n'était pas parvenu à suffisamment redresser la barre pour qualifier la Roma en Ligue des Champions (6e), Ranieri avait tout de même ramené un peu de sérénité au sein du club giallorosso, qu'il avait déjà fréquenté comme joueur et une première fois comme coach.

A la Sampdoria, 9e la saison dernière, il devra remettre dans le bon sens une équipe qui a totalement manqué son début de saison avec une victoire et six défaites lors des sept premières journées, et qui pointe à la dernière place de la Serie A.

Il apportera au club génois son immense expérience d'entraîneur, lui qui a été champion d'Angleterre avec Leicester et s'est assis sur les bancs, entre autres, de Chelsea, de Valence, de la Fiorentina, de Monaco, de l'Inter Milan ou de la Juventus.

Sa mission commence dans huit jours avec la réception de... la Roma.