Mihajlovic atteint d'une leucémie

L'ancien défenseur de la Lazio Rome a rendu l'information publique lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a affiché tour à tour sa crainte face à cette nouvelle, mais aussi sa volonté de vaincre la maladie.

"J'avais fait des tests qui avaient révélé des anomalies. Et puis les résultats sont arrivés et un mot est tombé: leucémie. Ça m'a mis un sacré coup. Je me suis enfermé chez moi pour réfléchir et pleurer. Mais je respecte cette maladie et je vais l'affronter les yeux dans les yeux pour la battre. Car même si elle est aiguë, elle peut être vaincue."

Soutenu par son club, Mihajlovic a par ailleurs précisé qu'il ne démissionnerait pas de son poste d'entraîneur