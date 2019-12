L'Inter rejoint la Juventus, le duel continuera en 2020

Les Turinois, qui joueront dimanche en Arabie Saoudite la Supercoupe d'Italie face à la Lazio Rome, avaient fait leur part de travail mercredi en battant la Sampdoria (2-1).

Les Milanais les ont imités samedi contre le Genoa, nouvelle lanterne rouge et d'une faiblesse très inquiétante pour son entraîneur Thiago Motta, dont les heures sont comptées, selon les médias sportifs italiens.

Résultat, à l'heure des fêtes, Inter et Juventus comptent toutes les deux 42 points.

La différence de buts générale est favorable à l'Inter, qui est donc aujourd'hui en tête, même si en fin de championnat les ex-aequo sont départagés par leurs affrontements directs.

Samedi, c'est Romelu Lukaku qui a porté l'Inter avec un doublé - tête et frappe surpuissante en lucarne -, une passe décisive et une attitude de vrai patron.

Le Belge a en effet offert le penalty du 3-0 à son très jeune équipier Sebastiano Esposito, lui permettant d'inscrire à San Siro et devant son public son premier but en Serie A, à 17 ans et cinq mois. Le quatrième but milanais a été inscrit par Roberto Gagliardini.



- Cagliari freine -



Toujours en haut de tableau, Cagliari a de son côté été battu 2-1 sur la pelouse de l'Udinese, sa première défaite à l'extérieur de la saison, et a ainsi vu s'éloigner le Top 4 et ses promesses de Ligue des champions.

Après un début de saison tonitruant, la surprise sarde rentre petit à petit dans le rang. Cagliari n'a en effet gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches et n'a pris qu'un point dans les trois dernières journées.

L'équipe de Rolando Maran reste provisoirement 5e mais elle est sous la menace de l'Atalanta Bergame (6e), qui recevra l'AC Milan dimanche.

Surtout, l'écart avec les quatre premiers du classement se creuse. Car vendredi, l'AS Rome a nettement battu la Fiorentina (4-1), ce qui a poussé le club florentin à écarter son entraîneur Vincenzo Montella.

Les Romains sont 4e avec désormais six points d'avance sur Cagliari.

Samedi, l'Udinese est passé en tête grâce à un beau but de l'Argentin Rodrigo De Paul en première période. En fin de match, Joao Pedro a ramené Cagliari à 1-1 (84e), mais dans la minute suivante, Seko Fofana a redonné l'avantage aux Frioulans qui, avec ce succès, remontent à la 14e place.

Toujours aussi décevant, le Torino (10e) a lui été battu à domicile par la Spal (2-1), qui remonte à la 19e place et s'offre un peu d'espoir pour 2020 dans la course au maintien.