L'Inter Milan tremble mais suit la Juventus

Alors que l'Inter menait 4-1, la partie semblait absolument sous contrôle pour les Milanais et Antonio Conte a même pu lancer des remplaçants, comme Politano ou Lazaro, qui n'avait pas encore joué cette saison.

Mais les Nerazzurri ont en fait complètement perdu le fil de la partie, permettant à Djuricic (74e) puis Boga (81e) de relancer Sassuolo, alors revenu à 4-3. Les locaux ont encore eu plusieurs occasions mais l'Inter a finalement sauvé ses trois points.

Les Milanais (2e) se relancent donc après deux défaites consécutives (Barcelone en Ligue des Champions et Juventus en Serie A) et reviennent à une longueur de la Vieille Dame, qui a battu samedi Bologne (2-1).

Avant cette fin de match cafouillée, l'Inter s'était montrée très convaincante, notamment son attaque, qui s'est bien amusée au milieu de la complaisante défense de Sassuolo.

Lautaro Martinez (2e et 71e) et Lukaku (38e et 45e) ont ainsi chacun inscrit un doublé, avec à chaque fois un but dans le jeu et un sur pénalty.

Juste avant celui réussi par l'attaquant belge, un parachutiste a atterri en plein milieu de la pelouse du Mapei Stadium. Il a été évacué rapidement et sans difficulté.