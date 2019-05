L'Atalanta Bergame ne s'arrête plus

La Ligue des champions n'est plus qu'à un pas pour l'Atalanta: en battant le Genoa 2-1 samedi en ouverture de la 36e journée de Serie A, l'équipe de Bergame s'est installée provisoirement à la 3e place et a renforcé son statut de favorite pour la qualification européenne.

Tous les voyants sont au vert pour l'Atalanta, même si sa troisième place est précaire puisque l'Inter Milan (4e) la reprendra en cas de victoire lundi face au Chievo Vérone, la lanterne rouge.

Mais alors que la fin du championnat est toute proche, l'équipe de Gian Piero Gasperini prend provisoirement six points d'avance sur l'AC Milan (5e) et l'AS Rome (6e), qui espéraient un faux pas des Bergamasques samedi.

Au contraire, l'Atalanta a confirmé sa forme actuelle, avec un 11e match sans défaite (huit victoires et trois matches nuls), conclu grâce aux buts de Barrow (47e) et Castagne (53e). Le but de Pandev pour le Genoa (89e) est arrivé trop tard pour faire trembler Gasperini et les siens.

Cette victoire permet par ailleurs à l'Atalanta de préparer au mieux sa finale de Coupe d'Italie de mercredi contre la Lazio Rome.

La Lazio, justement, a de son côté battu Cagliari en Sardaigne (2-1). Les Romains restent 7e, à cinq points de l'Inter et du Top 4, et il faudrait un miracle pour qu'ils jouent la Ligue des Champions.

Avec les succès de la Lazio et de l'Atalanta, la pression passe donc désormais sur les épaules des joueurs du Milan et de la Roma, qui verraient leurs minces espoirs de C1 se réduire encore plus en cas de mauvais résultat ce week-end.

Et le programme n'est pas favorable aux Romains, qui recevront dimanche la Juventus Turin, championne d'Italie. Milan de son côté jouera samedi soir à Florence, face à la Fiorentina, en grande difficulté actuellement.