L'AC Milan se sépare de Gattuso

L'AC Milan se sépare de son entraîneur Gennaro Gattuso à l'issue d'une saison mitigée où les rossoneri n'ont pas réussi à se qualifier en Ligue des champions, a annoncé mardi le club qui connaît également des difficultés financières.

"L'AC Milan annonce que Gennaro Gattuso va quitter son rôle d'entraîneur de l'équipe première, une décision prise à l'amiable avec effet immédiat", a indiqué le club lombard dans un communiqué.

Milan va à présent entamer un processus de sélection pour trouver un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine, où le club disputera la Ligue Europa.

"Une vraie légende chez les rossoneri, Gennaro a pris ce poste à un moment difficile pour le club et il a réussi des performances admirables", ajoute l'AC Milan. Son contrat courait initialement jusqu'en 2021.

Gattuso, 41 ans, ancien joueur emblématique du club à la personnalité haute en couleurs, avait pris en mains il y a 18 mois une équipe à la dérive, dans le ventre mou du classement. Il avait été accueilli avec scepticisme à son arrivée en novembre 2017 compte tenu de sa courte et chaotique carrière d'entraîneur. Mais sa détermination, sa méthode et son franc-parler ont porté leurs fruits et il s'est affirmé comme un technicien compétent.

Sous sa coupe, les rossoneri avaient réussi à se redresser la saison dernière et à sauver les meubles en se qualifiant en Ligue Europa, où ils n'ont toutefois pas dépassé la phase de poules.

Et la saison s'est terminée sur un couac en Serie A, l'AC Milan (5e) voyant la dernière place qualificative en Ligue des champions lui échapper à l'ultime journée pour un petit point, au profit de l'ennemi Inter.

L'AC Milan accumule les pertes financières considérables, et face à la menace de sanctions de l'UEFA pour non respect du fair-play financier, la nouvelle direction envisage, selon les médias, un modèle économique différent: acheter des jeunes prometteurs pas cher et les revendre vite et très cher.